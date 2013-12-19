Рибак відкрив ранкове засідання ВР і відразу ж оголосили про перерву до 14 годин

Як передає кореспондент УНІАН, оголосити перерву запропонував голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Він зазначив, що ця перерва необхідна для того, щоб “комітети могли попрацювати, щоб депутати могли ті закони, які у вас є опрацювати”.

Рибак запросив лідерів фракцій до свого кабінету і запропонував “розглянути всі питання”.

Він додав, що після 14 години у парламенті будуть розглянуті “ті питання, які ми визначимо разом з керівниками фракцій”.

Як повідомляв УНІАН, парламент мав спочатку розглянути проект постанови про порядок денний на сьогодні, а потім проект бюджету на 2014 рік.