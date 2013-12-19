Зі складу фракції ПР вийшов депутат Мельниченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час вечірнього засідання повідомив голова ВР Володимир Рибак.

Як повідомляв УНІАН, Мельниченко 2 грудня заявив про вихід з Партії регіонів на знак протесту проти непідписання Угоди про асоціацію з ЄС і побиття мирних демонстрантів на столичному Євромайдані.

Того ж дня народний депутат Інна Богословська після силового розгону Євромайдану заявила про вихід з фракції і Партії регіонів. Інший народний депутат з фракції Партії регіонів Віктор Бондар заявив, що ще частина депутатів можуть вийти з парламентської фракції ПР. Пізніше стало відомо, що Давид Жванія також вийшов з фракції Партії регіонів.