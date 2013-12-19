Зі складу фракції ПР вийшов депутат Мельниченко
17:08, 19 грудня 2013Політика
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Зі складу фракції Партії регіонів вийшов депутат Володимир Мельниченко. Він є чоловіком Ірини Богословської, яка також вийшла зі складу фракції ПР.
Нардеп Мельниченко вийшов зі складу ПР.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час вечірнього засідання повідомив голова ВР Володимир Рибак.
Як повідомляв УНІАН, Мельниченко 2 грудня заявив про вихід з Партії регіонів на знак протесту проти непідписання Угоди про асоціацію з ЄС і побиття мирних демонстрантів на столичному Євромайдані.
Того ж дня народний депутат Інна Богословська після силового розгону Євромайдану заявила про вихід з фракції і Партії регіонів. Інший народний депутат з фракції Партії регіонів Віктор Бондар заявив, що ще частина депутатів можуть вийти з парламентської фракції ПР. Пізніше стало відомо, що Давид Жванія також вийшов з фракції Партії регіонів.
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