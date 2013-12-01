Третій нардеп заявив про вихід з фракції ПР

Як сказано в переданій УНІАН заяві Рудьковського, «вчора, 30 листопада, я написав заяву про вихід з фракції Партії регіонів. Як і більшість своїх співвітчизників, я вважаю, що Україна - це Європа, тому мені соромно за ті події, які відбулися вчора на Майдані Незалежності. На тому ж майдані, де наше покоління у свої студентські роки боролося за свободу і долю України під час Революції на граніті».

За словами Рудьковського, «ми голодували на майданах не для того, аби через два десятки років там же правоохоронці країни, яку ми вибороли, били палицями по голові наших дітей».

Рудьковський переконаний, що «всі причетні до кривавих подій учорашнього ранку мають бути покарані за скоєні злочини і злочинну бездіяльність, попри чини й погони: виконавці злочинних наказів, ті, хто їх давав, і ті, хто міг, але не перешкоджав їх виконанню».

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Понад те, зазначає Рудьковський, міністр внутрішніх справ України і уряд повністю мають понести за безпрецедентні в історії країни події політичну відповідальність і подати у відставку.

«Ми як суспільство, незважаючи на відмінності в політичних поглядах, мову спілкування і регіону проживання, повинні цього дня продемонструвати єдність у неприйнятті насильства стосовно один до одного і владі - до своїх громадян. Сьогодні як ніколи нам потрібно дослухатися до слів Митрополита Володимира «У піст головне - не поїдати один одного», - йдеться у заяві Рудьковського.

Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 учасників акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

Це викликало обурення громадян – і зібрало масові акції протесту в Києві і інших містах держави.

Того ж дня народний депутат Інна Богословська після силового розгону Євромайдану заявила про вихід з фракції і Партії регіонів. Інший народний депутат з фракції Партії регіонів Віктор Бондар заявив, що ще частина депутатів можуть вийти з парламентської фракції ПР. Пізніше стало відомо, що Давид Жванія також вийшов з фракції Партії регіонів.