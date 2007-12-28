Тимошенко: спитаємо людей, чи вони хочуть мати президента...

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує обидві форми правління в державі, аби не було двовладдя.

Про це вона заявила сьогодні в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

“Якщо вірно вибудована парламентська форма правління – з сильною опозицією, з сильною судовою системою, з балансами і противагами – вона прекрасна. Чи так само правильно і гармонійно, на базі світових цінностей і досвіду вибудована президентська форма правління, де немає двовладдя, - вона теж є бездоганною”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр вважає за необхідне обрати одну модель правління. “Треба зупинитись, зробити нову Конституцію, а власне я хочу, щоб ми все ж на референдумі людей запитали, що вони хочуть: вони хочуть мати Президента керівником держави, чи вони хочуть мати прем’єр-міністра. Я можу сприйняти і ту, і ту системи”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.