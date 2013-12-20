Президент Литви: Європа відкрита для українського народу, а не уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грібаускайте заявила журналістам у Брюсселі перед початком другого дня саміту лідерів 28 країн ЄС.

“Європа є відкритою для українських людей, і в будь-який час, коли Українська держава буде готова виконати умови і приєднатися до ЄС в майбутньому або підписати Угоду про асоціацію, Європа буде відкрита для цього. Це нове. Європа відкрита для українських людей, але не обов'язкового для цього уряду. Це сигнал, що українські люди самі мають вирішувати своє власне майбутнє і майбутнє країни, а не цей уряд. Цей уряд не підписує Угоду про асоціацію, бо вони не хочуть її підписувати. Президент Янукович вже втратив довіру до себе у Вільнюсі”, - наголосила Президент Литви.