Керівництво України закриває країні шлях до модернізації - Президент Литви

Президент головуючої у Європейському Союзі Литви Даля Грібаускайте заявила, що нинішнє керівництво України повертає країну назад у минуле, закриваючи шлях до модернізації.

Про це Грібаускайте заявила в інтерв'ю УНІАН в кулуарах саміту Європейського Союзу в Брюсселі, учасники якого серед іншого мають обговорити ситуацію в Україні.

Відповідаючи на запитання, як вона розцінює останні українсько-російські домовленості щодо зниження ціни на газ та надання Україні кредиту, Президент Литви сказала: "Я думаю, що українське політичне керівництво повертає Україну назад, закриваючи можливості модернізації країни, і практично консервує українську економіку, політику і можливості розвитку країни".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.