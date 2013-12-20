Пшонка сказав депутатам, щоб не лякали його відставкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Віктор Пшонка заявив на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Сергія Соболєва (фракція “Батьківщина”) з приводу того, чи не пора Пшонці подати у відставку.

Читайте також: Пшонка у Раді назвав причину розгону Євромайдану

Генпрокурор зазначив: “Я добре знаю закони і не треба мене лякати. В цьому залі (йдеться про зал ВР — УНІАН) вирішується доля генерального прокурора і ви знаєте, що в подальшому її вирішує президент держави. Треба діяти по закону. Дійте по закону”.