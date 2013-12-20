Пшонка сказав депутатам, щоб не лякали його відставкою
11:09, 20 грудня 2013Політика
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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка сказав народним депутатам, щоб не лякали його відставкою.
Пшонка закликав нардепів діяти по закону
Як передає кореспондент УНІАН, про це Віктор Пшонка заявив на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Сергія Соболєва (фракція “Батьківщина”) з приводу того, чи не пора Пшонці подати у відставку.
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Генпрокурор зазначив: “Я добре знаю закони і не треба мене лякати. В цьому залі (йдеться про зал ВР — УНІАН) вирішується доля генерального прокурора і ви знаєте, що в подальшому її вирішує президент держави. Треба діяти по закону. Дійте по закону”.
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