Апеляційний суд дозволив Євромайдан у центрі Дніпропетровська

Про це УНІАН повідомив один з координаторів місцевого Євромайдану Віктор Романенко.

За його словами, представники Дніпропетровського міськвиконкому відкликали свій позов до окружного адміністративного суду від 24 листопада про заборону проводити масові акції на Європейській площі. Водночас організатори Євромайдану подали апеляцію на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

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Зараз на місцевий Євромайдан о 16 годині щодня збирається до 200 людей.

Разом з тим, Романенко зазначив, що правоохоронні органи досі не притягли до відповідальності осіб, які знищили намети на дніпропетровському Євромайдані ввечері 24 листопада та побили учасників акції.