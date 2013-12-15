У Дніпропетровську понад тисяча людей мітингують з вимогами відставки влади

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вимагають від Віктора Януковича добровільно скласти повноваження Президента України, негайно відправити у відставку уряд та створити коаліційний уряд.

Серед вимог дніпропетровського Євромайдану – проведення позачергових парламентських виборів та виборів депутатів місцевих рад на базі нового виборчого закону.

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Також учасники акції вимагають від Дніпропетровської облдержадміністрації та обласного управління міліції оприлюднити звіт за результатами розслідування щодо знищення наметів на місцевому Євромайдані 25 листопада та побиття активістів.

Учасники акції, серед яких люди різного віку, тримають державні прапори України та прапори Євросоюзу, а також транспаранти з написами: “Украина без януковичей”, “Ми не бидло, ми вільні, ми українці, ми люди”, “Ми прагнемо змін”.

Промовці на мітингу заявили, що рішення Президента від 14 грудня про звільнення деяких посадових осіб за побиття Євромайдану у Києві “ніщо інше, як випуск пари в свисток, який відводить від відповідальності головних замовників і організаторів злочину проти мирних протестувальників”.