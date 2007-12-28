Партія регіонів збирається вигнати Богатирьову

Як заявив в інтерв’ю Радіо Свободапредставник цієї політичної сили Анатолій Толстоухов, якщо вона сама не подасть заяву про вихід із партії, рішення ухвалить Політрада.

«Політична і партійна кар’єра Раїси Василівни – це її вибір. На сьогодні вона віддала перевагу роботі на державній службі, роботі в Раді нацбезпеки. Причому у такий момент, коли партія перейшла в опозицію. Мені здається, що вона зробила вибір, несумісний із перебуванням в лавах Партії регіонів. Тому це просто формальності, які відбудуться найближчим часом. Якщо не буде її добровільного рішення, то буде рішення партійної організації і Політради», – заявив Толстоухов.

Цього тижня Президент призначив Богатирьову секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Партія регіонів, яка напередодні заявила про перехід в опозицію, рекомендувала їй відмовитися від цієї посади.

Раїса Богатирьова була другим номером у списку «регіоналів» на дострокових парламентських виборах, а в парламенті попереднього скликання очолювала фракцію партії.