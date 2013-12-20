Ромпей: Ми ще раз підтверджуємо наш сигнал сильної підтримки Україні

Асоціація з Європейським Союзом є найбільш надійним шляхом до сучасної, відкритої, незалежної України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив президент Європейської ради Герман ван Ромпей після завершення саміту лідерів 28 країн - членів Євросоюзу.

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“Лідери ЄС стурбовані ситуацією в Україні і пильно стежать за подіями. І ми ще раз підтверджуємо наш сигнал сильної підтримки. Громадяни України ще раз продемонстрували, що вони повністю усвідомлюють історичну природу європейської пропозиції. Угода про асоціацію - найбільш надійний шлях до сучасної, відкритої, незалежної України. Пропозиція політичної асоціації з тіснішими торговельними зв'язками все ще лежить на столі”, - сказав Ромпей.