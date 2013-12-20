Арбузов: Для підготовки "дорожньої карти" щодо асоціації з ЄС потрібні місяці (виправлено)

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов прогнозує, що для підготовки «дорожньої карти» щодо підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом потрібні місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаймо Україну».

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«Основна проблема в тому, що перед підписанням ми не створили «дорожньої карти». «Дорожня карта» - це послідовність дій. Всі питання, які могли б закласти туди і автоматично підійти до підписання. Ми упустили цей момент на самому початку. Ми виправляємо ситуацію. Буде «дорожня карта», виконавши яку, ми також підійдемо до підписання Угоди про асоціацію», - зазначив Арбузов.

Він уточнив, що робочу групу з розробки «дорожньої карти» вже створено.