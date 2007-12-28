Тимошенко передала Фірташу ящик снодійного

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє, що "РосУкрЕнерго" не буде працювати на українському ринку і що на газовому ринку не буде посередників.

Про це вона сказала в ефірі каналу "1+1".

"Я зразу скажу, що моя думка не змінилась, що "РосУкрЕнерго" це найбільша корупційна модель, яка була створена за останні 10 років на пострадянському просторі. Це суперметастаза, яку треба видаляти", - сказала вона.

"Вони знали, що коли я прийду, то зроблю багато чого, щоб видалити цю хворобу і тому за кілька тижнів до голосування за уряд, вони підписали всі угоди через "РосУкрЕнерго" із жахливо завищеними цінами", - відзначила Тимошенко.

За її словами, за 7 днів роботи уряду вона готувала бюджет і не встигла ознайомитися зі справами "Нафтогазу" і продумати модель, як позбутися "РосУкрЕнерго" і не зруйнувати систему транзиту російського газу.

"Я зараз обмірковую як це видалити без болючих наслідків. Ви знаєте, що "РосУкрЕнерго" – це Фірташ і я йому передала ящик снодійного, бо він вже не спить і спати не буде, бо "РосУкрЕнерго" на українському ринку не буде, разом з дочірніми підприємствами. Україна матиме прямі контракти з Росією", - запевнила прем`єр.

Українська правда