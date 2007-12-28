Верховна Рада все ще тягне з бюджетом

Лідери парламентських фракцій продовжують консультації щодо ухвалення сьогодні законопроекту про державний бюджету на 2008 рік у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, Бюджетний комітет ВР попрацював над проектом держбюджету і запропонував парламенту ухвалити його за основу і у першому читанні.

Водночас, за словами А.ЯЦЕНЮКА, остаточне рішення з цього питання повинно бути знайдено і представниками усіх фракцій.