Яценюк розкрив таємницю: хороших бюджетів не буває

У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено перерву на годину - до 13.30.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голова ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, ця перерва необхідна для остаточного узгодження проекту постанови щодо голосування за проект Закону «Про державний бюджет України на 2008 рік» у першому читанні.

А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до народних депутатів, зауважив, що бюджет «не може мати кольорів, це закон про державний бюджет для цілої України, а не її частини».

За його словами, абсолютно зрозумілим є те, що «хороших бюджетів не буває».

Спікер наголосив, що особливо це стосується тих проектів бюджету, які підготовлені «у надзвичайно стислі терміни».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що прийняття цього проекту бюджету «є абсолютно технічним елементом».

За його словами. необхідно дати можливість уряду попрацювати два місяці для того, щоб у березні отримати «системний документ, який буде прийнятий як нова редакція Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік» у чіткій відповідності з Бюджетним кодексом України».

Голова ВР заявив, що ухвалення цього проекту бюджету можна розглядати з точки зору збереження макроекономічної стабільності.

Він висловив застереження, щоб у прикінцевих положеннях закону було передбачено подання урядом програми своєї діяльності, подання Державної програми соціально-економічного розвитку України і нова редакція бюджету у березні 2008 року.