Тимошенко обіцяє гармонію з Росією

Україна буде для Росії прогнозованою країною, й незабаром країнам вдасться побудувати гармонійні відносини.

Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила 27 грудня в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

«Я думаю, що ми будемо для Росії й ПУТІНА прогнозованими. Ми знаємо наші національні інтереси, ми про них дуже піклуємося. Ми їх не здамо ні за які вибори й посади. В цьому й є цінність нашої команди для Росії», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона закликала російську владу побудувати гармонійні відносини з Україною. «…Давайте побудуємо хоч раз надійні гармонійні відносини, коли нікому нічого не доведеться здавати. Я, чесно кажучи, думаю, що такі відносини можна побудувати», - сказала прем`єр.

Вона вважає, що Росія втомилася від українських політиків, які дають обіцянки перед виборами, а потім зникають із «політичної арени».

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що Україна й Росія повинні збалансувати свої інтереси, провести інвентаризацію проблемних питань із урахуванням національних інтересів України. Вона впевнена, що їй вдасться зробити так, щоб обидві країни відчули себе повноправними партнерами.

«Я не думаю, що нам потрібна агресія - нам потрібен просто баланс», - підкреслила глава уряду.