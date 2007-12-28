Скільки протримається Тимошенко у прем`єрському кріслі (опитування)

Юлія Тимошенко навряд чи довго протримається на посаді прем`єр-міністра, упевнені мешканці українських міст-мільйоників, яким на замовлення журналу «Профіль» було задано таке питання.

На думку 38,7% респондентів, перебування Юлії Тимошенко в статусі голови Кабінету міністрів буде недовгим. Найбільш категоричними виявилися жителі Сімферополя і Донецька – там найбільше сподіваються на повторення ситуації 2005-го року. Кожен п`ятий респондент – 20,1% – упевнений в тому, що новообраний прем`єр працюватиме всі п`ять років роботи Верховної Ради. Варто зауважити, що найбільше в це вірять дніпропетровці: 37,3% земляків Ю.Тимошенко обрали саме такий варіант відповіді.

22% опитаних упевнені, що прем`єр працюватиме до президентських виборів. Найбільш схильні до такого прогнозу львів`яни і одесити – 44,6% і 36,4% відповідно.

Опитування проведено на замовлення журналу «Профіль» консорціумом «Менеджмент консалтинг груп» в містах Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів, Сімферополь. Всього опитано 1200 респондентів старше 18 років.