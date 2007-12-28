ПР та КПУ досі не знають, що робити з бюджетом

У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 14.00 на вимогу фракцій КПУ та Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що керівники цих фракцій пояснили необхідність такої перерви для консультацій всередині фракцій.

Перед цим парламент проголосував за продовження ранкового засідання ВР до того часу, поки не буде прийнято рішення щодо прийняття проекту Закону «Про державний бюджет України на 2008 рік» у першому читанні.

За дане рішення проголосувало 243 із 420 народних депутатів, зареєстрованих у залі.