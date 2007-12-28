Луценко видав квиток на війну та припинив кіно у Криму

Виконуючим обов`язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим призначений генерал-майор Микола ІЛЛІЧОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Сімферополі міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО представив М.ІЛЛІЧОВА колективу міліції автономії.

Голова МВС піддав різкій критиці попереднє керівництво міліції Криму, заявивши, що воно робило все необхідне, щоб «їх життя було легким, безтурботним». «Це кіно від сьогодні припиняється», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він заявив, що попереднє керівництво кримського Главку МВС погоджувало всі призначення в міліції півострова з бандитськими структурами. «Але більше Меля (депутат кримського парламенту з блоку «За Януковича!» Олександр МЕЛЬНИК, якого пов`язують з організованим бандитським угрупованням «Сейлем», - УНІАН) призначати начальників райвідділів не буде! Бандити не будуть призначати керівництво Криму», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в.о. начальника міліції автономії отримав сьогодні «квиток на війну». «ІЛЛІЧОВ отримав квиток на війну – на війну з криміналітетом», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО назвав 5 пріоритетів у роботі міліції автономії: боротьба з бандитизмом, наведення порядку в земельній сфері, боротьба з наркотиками, нелегальною міграцією і контрабандою. Міністр підкреслив, що через три місяці М.ІЛЛІЧОВ має доповісти керівництву МВС про ситуацію в Криму. «І він стане або начальником, або ми шукатимемо іншого виконуючого обов`язки (начальника міліції автономії – УНІАН)», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Не цілуєтеся з бандитами – залишитеся на місцях», - зазначив міністр, звертаючись до співробітників міліції АРК. Ю.ЛУЦЕНКО також сказав, що якщо не навести порядок в автономії, то Україна може втратити Крим.

Під час представлення за ініціативою народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ був продемонстрований запис телефонної розмови, як він запевняє, кримського спікера, «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА, депутата О.МЕЛЬНИКА і начальника міліції автономії Анатолія МОГИЛЬОВА. Під час телефонної розмови нібито О.МЕЛЬНИК вказував, кого призначати на посади в МВС Криму.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримського Главку МВС Анатолій МОГИЛЬОВ звільнений Кабінетом міністрів України «за власним бажанням».

Довідка УНІАН. М.ІЛЛІЧОВ народився 29 липня 1956 р. в с. Семенівка Ленінського району Кримської області. Закінчив Горьковську вищу школу МВС СРСР.

У 1976-1993 рр. проходив службу на різних посадах: від міліціонера медичного витверезника УВС м. Керчі до першого заступника начальника Сімферопольського РВВС — начальника кримінальної міліції.

Впродовж 1993-1999 рр. — начальник Сімферопольського районного відділу, заступник начальника Главку — начальник управління по роботі з особовим складом ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, перший заступник начальника Главку — начальник Ялтинського міського управління.

З вересня 1999 р. — начальник УМВС України в м. Севастополі, а з вересня 2003 р. — начальник УМВС України в Запорізькій області.

М.ІЛЛІЧОВ нагороджений медалями «За бездоганну службу» трьох ступенів, почесною відзнакою МВС України «Хрест Слави».