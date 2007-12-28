Області чекають від Тимошенко обіцяних Януковичем премій

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ просить уряд преміювати області, які перевиконали план надходжень до державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.АСАДЧЕВ заявив журналістам на прес-конференції.

«Така норма була виписана в бюджеті-2007. Ті області, які перевиконали план надходжень до держбюджету від податків, що збираються на їхній території, мають право на частину преміювання. Ця частка мала бути визначена постановою уряду - такий порядок перерахування коштів. Полтавська область перевиконує бюджет більш ніж на 200 млн. грн. Ось десь 100 млн. грн. ми повинні були б одержати», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Проте, за його словами, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА не виконав відповідну постанову, й новий Кабмін відмовляється від зобов`язань старого уряду.

В.АСАДЧЕВ зазначив, що в минулі роки була така система преміювання, й частка премії становила 50% від суми перевиконання плану нарахувань до держбюджету.