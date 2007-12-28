Верховна Рада призначила 77 дострокових виборів

Верховна Рада України призначила 77 дострокових виборів сільських, селищних та міських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні постанови були ухвалені сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

Всі дострокові вибори призначені на 16 березня 2008 року.

Після голосування голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив: «Згодом ми дійдемо до більш грунтових постанов щодо проведення дострокових виборів».