Долар на міжбанку впав до 8,16-8,185 гривень
12:43, 24 грудня 2013Політика
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,2250/8,2400, до 12:00 ціни впали 8,1600/8,1850.
Ціни до 12:00 впали 8,1600 / 8,1850
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2522/28, до 12:00 ціни знизилися 0,2497 / 0,2505. У Росії курс долар- рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 32.6300 ( -0.1205 ) , повідомляє fin.biz.ua.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро- долар сьогодні стартували з рівня 1,3680 / 82 , змінюючись у досить вузькому коридорі.
Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,2520 / 11,2740, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 11,1600 / 11,1985.
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