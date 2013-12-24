Долар на міжбанку впав до 8,16-8,185 гривень

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2522/28, до 12:00 ціни знизилися 0,2497 / 0,2505. У Росії курс долар- рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 32.6300 ( -0.1205 ) , повідомляє fin.biz.ua.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро- долар сьогодні стартували з рівня 1,3680 / 82 , змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,2520 / 11,2740, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 11,1600 / 11,1985.