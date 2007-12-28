Рада дала Кабміну 2 години на доопрацювання бюджету-2008

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проект закону “Про Державний бюджет України на 2008 рік”.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову «Про прийняття у першому читанні проекту закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів» проголосувало 243 з 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, з фракції БЮТ проголосувало 155 народних депутатів, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 69, фракції Блоку Литвина – 18, з фракції Партії регіонів – 1 (Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ), з фракції КПУ не проголосував жоден депутат.

ВР постановила внести до проекту закону при його підготовці для ухвалення в цілому ряд змін. Зокрема, пропонується ретельніше вивчити питання щодо формування взаємодії між державним та місцевими бюджетами.

Крім того, пропонується передбачити, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель має діяти доти, доки не будуть прийняті законодавчі акти щодо ринку землі.

Постановою також передбачається, що Кабмін до 1 березня 2008 року в разі остаточного ухвалення держбюджету має внести на розгляд парламенту проект закону щодо внесення змін до закону про держбюджет на 2008 рік.

Цей закон має бути підготовлений за результатами аналізу виконання основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та бюджету 2007 року і переоцінки основних прогнозних макропоказників на 2008 рік.

Спікер Арсеній Яценюк оголосив перерву в засіданні Ради на 2 години. За цей час Кабміну Юлії Тимошенко і бюджетному комітету ВР запропоновано допрацювати проект бюджету з урахуванням всіх зауважень і пропозицій нардепів.