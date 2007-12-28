У НУ-НС готові піти всупереч Ющенку, але в обмін на дату

Фракція НУ-НС готова погодитись на продовження мораторію на продаж землі до прийняття необхідного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив: «Ми можемо піти назустріч тим, хто вимагає мораторію на продаж землі, хоча ми чітко розуміємо, що ніякого де-факто мораторію на продаж землі не існує».

За словами В.КИРИЛЕНКА, якщо поїхати у будь-яку область України, то з’ясується, що земля продається, особливо навколо обласних центрів та Києва. Він наголосив: «Ми дізнаємося, що вона (земля – УНІАН) давно вже продана, або перепродана». За його словами, це тільки назва, а де-факто мораторію давно не існує.

Як сказав В.КИРИЛЕНКО, фракція НУ-НС може погодитися на продовження мораторію до того часу, поки не будуть прийняті закони, які розблокують усі механізми щодо ринку землі. За його словами, йдеться, зокрема, про ухвалення закону про ринок землі, остаточне ухвалення закону про державний земельний кадастр, про оцінку землі. «Якщо мораторій, то тоді має бути визначена конкретна дата, до якої парламент має ухвалити земельне законодавство», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Нагадаємо, що вчора під час прес-конференціїПрезидент Віктор ЮЩЕНКО висловився категорично проти продовження мораторію на продаж землі.