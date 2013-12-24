Кличко назвав можливий арешт лідерів опозиції фатальною помилкою влади

Кличко вважає, що арешт лідерів опозиції стане фатальною помилкою влади

Про це він заявив на брифінгу в Штабі національного спротиву, коментуючи інформацію щодо можливих арештів лідерів опозиції, повідомили УНІАН у прес-службі "УДАРу".

"Я можу сказати, якщо таке відбудеться, це буде фатальна помилка з боку влади. Ми не боїмося арештів. Вся країна бачить, що кожна людина, яка виходить на Майдан, бореться за своє майбутнє, за правду, за соціальну справедливість», - наголосив Кличко.

«Сподіваюся, влада не припуститься чергової помилки", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом закликів до насильницького повалення державної влади.

Кримінальне провадження за ст.109 Кримінального кодексу України відкрито «у зв'язку із закликами окремих політиків до насильницької зміни влади».

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що у кримінальній справі щодо повалення державної влади проходять він та ще низка політиків.

Зокрема, за словами Яценюка, у цій справі, крім нього, проходять народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок та ще 8 осіб.