Аваков назвав найкращого кандидата у мери Харкова

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА найкращою кандидатурою на посаду мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор Харківщини заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Без сумнівів, харків’янам потрібен мер-політик, але не «оратор». Політик, який займається господарством міста. Сьогодні господарство міста знаходиться в такому важкому стані, що я, наприклад, при всьому своєму досвіді адміністративної роботи і глибокому знанні процесу, не взявся б бути мером. Зараз це висока відповідальність», - сказав А.АВАКОВ.

Відповідаючи на запитання можливих кандидатур на посаду мера Харкова на дострокових виборах, А.АВАКОВ сказав: «Зі всього спектру можливих кандидатів на цю посаду і моїх знань про кандидатів я для себе виніс думку про те, що Олександр ФЕЛЬДМАН був би хорошим мером для харків’ян».

На думку губернатора, можливий претендент на посаду мера має бути людиною, здатною принести користь Харкову і харків’янам, яка «не думатиме про те, як приростити свій капітал і збагатитися, а про те, як увійти в історію Харкова мером, який дуже багато зробив для міста».

При цьому А.АВАКОВ зазначив, що він знайомий з деякими програмами, які О.ФЕЛЬДМАН готовий запропонувати місту і які, на його думку, вкрай необхідні Харкову.

«За підсумками аналізу цих програм я бачу, - сказав А.АВАКОВ, - що Олександр ФЕЛЬДМАН - оптимальна кандидатура на посаду Харківського міського голови».

Водночас губернатор зауважив, що дострокові вибори мера Харкова ще не оголошено, а його позиція - це лише окрема думка одного мешканця півторамільйонного міста.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня голова Харківської обласної державної адміністрації А.АВАКОВ надіслав на ім`я голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА подання про призначення позачергових виборів Харківського міського голови і міськради.

27 грудня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловилася за проведення перевиборів мера Харкова.