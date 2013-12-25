Вже восени Україна може отримати нову Конституцію

Залишилося затвердити документ на черговому засіданні асамблеї в середині січня, дочекатися висновків Венеціанської комісії до березня - і можна відправляти її на розгляд президента, який зареєструє проект в Раді.

Каменем спотикання може стати опозиція: вони пропонують повернутися до Конституції 2004-го, коли була парламентсько-президентська республіка, повідомляє Сегодня.

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Затвердити остаточний варіант концепції повинні були ще 6 грудня. Але все затягнулося через Євромайдан. «Політичні події, які продовжують відбуватися, стали перешкодою для нас. У середині січня ми затвердимо концепцію і відправимо президенту. Він може погодитися з нами, а може і внести зміни, а потім передати в Раду», - розповів Кравчук.

Головних змін дві: суддів призначатиме тільки президент (зараз Рада. - Авт.), а парламенту дадуть можливість призначати і звільняти членів Кабміну (зараз на це має право тільки президент). А ось більше можливостей ініціювати імпічмент Раді не дали: у тексті прописали, що для цього потрібно, як і зараз, 226 голосів при першому голосуванні, і 300 при другому, плюс рішення Конституційного суду (члени асамблеї пропонували всього 150 голосів «за»).

На думку першого заступника голови фракції ПР Михайла Чечетова, внести правки до Конституції можуть вже восени: «За процедурою вони повинні прийматися на двох різних сесіях. Тобто, якщо правки подадуть навесні, то вже восени ми можемо проголосувати. Тим більше там немає таких змін, які б вимагали проведення референдуму. Але є одне «але»: на другому голосуванні потрібно буде 300 голосів. А це вже питання».

З ним згоден і Леонід Кравчук, який не виключає проведення референдуму. «По нинішній Конституції правки в глави 1, 3 і 13 мають затверджуватися на референдумі. Тим більше він потрібен, якщо не набереться 300 голосів у парламенті», - вважає Кравчук.

В опозиції за проект Основного закону, розроблений асамблеєю, голосувати не збираються. За словами лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, Україні потрібна Конституція 2004-го: «Це можливо через прийняття відповідного рішення в Раді. Президентські вибори в Україні будуть дострокові, так як повноваження президента скоротяться до 4 років». Але до конкретних дій в опозиції не приступали, сказавши, що розробляти свій проект Конституції буде громадська організація «Майдан», про створення якої заявили минулої неділі на Євромайдані.