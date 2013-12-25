Вже восени Україна може отримати нову Конституцію
Як повідомив глава Конституційної асамблеї, перший президент Леонід Кравчук, вони вже майже закінчили роботу над текстом цілісної концепції змін до Основного закону.
Залишилося затвердити документ на черговому засіданні асамблеї в середині січня, дочекатися висновків Венеціанської комісії до березня - і можна відправляти її на розгляд президента, який зареєструє проект в Раді.
Каменем спотикання може стати опозиція: вони пропонують повернутися до Конституції 2004-го, коли була парламентсько-президентська республіка, повідомляє Сегодня.
На тему: ЗМІ: Проект змін до Конституції надає Президенту та ВР нові повноваження
Затвердити остаточний варіант концепції повинні були ще 6 грудня. Але все затягнулося через Євромайдан. «Політичні події, які продовжують відбуватися, стали перешкодою для нас. У середині січня ми затвердимо концепцію і відправимо президенту. Він може погодитися з нами, а може і внести зміни, а потім передати в Раду», - розповів Кравчук.
Головних змін дві: суддів призначатиме тільки президент (зараз Рада. - Авт.), а парламенту дадуть можливість призначати і звільняти членів Кабміну (зараз на це має право тільки президент). А ось більше можливостей ініціювати імпічмент Раді не дали: у тексті прописали, що для цього потрібно, як і зараз, 226 голосів при першому голосуванні, і 300 при другому, плюс рішення Конституційного суду (члени асамблеї пропонували всього 150 голосів «за»).
На думку першого заступника голови фракції ПР Михайла Чечетова, внести правки до Конституції можуть вже восени: «За процедурою вони повинні прийматися на двох різних сесіях. Тобто, якщо правки подадуть навесні, то вже восени ми можемо проголосувати. Тим більше там немає таких змін, які б вимагали проведення референдуму. Але є одне «але»: на другому голосуванні потрібно буде 300 голосів. А це вже питання».
З ним згоден і Леонід Кравчук, який не виключає проведення референдуму. «По нинішній Конституції правки в глави 1, 3 і 13 мають затверджуватися на референдумі. Тим більше він потрібен, якщо не набереться 300 голосів у парламенті», - вважає Кравчук.
В опозиції за проект Основного закону, розроблений асамблеєю, голосувати не збираються. За словами лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, Україні потрібна Конституція 2004-го: «Це можливо через прийняття відповідного рішення в Раді. Президентські вибори в Україні будуть дострокові, так як повноваження президента скоротяться до 4 років». Але до конкретних дій в опозиції не приступали, сказавши, що розробляти свій проект Конституції буде громадська організація «Майдан», про створення якої заявили минулої неділі на Євромайдані.