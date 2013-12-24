ЗМІ: Проект змін до Конституції надає Президенту та ВР нові повноваження

Конституційна асамблея закінчила підготовку проекту концепції реформування Конституції України, який має отримати оцінку Венеціанської комісії в березні.

Як пише газета "Коммерсантъ Украина" (№215 від 24 грудня), автори документа зберегли більшість положень, представлених у початковій редакції проекту. Водночас вони відмовилися від ідеї спростити процедуру імпічменту Президента і знизили залежність генпрокурора від Верховної Ради.

Про те, що підготовку документа завершено, повідомила радник Президента, секретар Конституційної асамблеї Марина Ставнійчук. "Порівняно з тим документом, який у нас був станом на червень, концепція серйозно допрацьована - це стосується й тексту, й підходів. Мені здається, що концепція має тепер дійсно європейський вигляд і з усіх ключових питань враховує рекомендації Венеціанській комісії", - заявила Ставнійчук.

За її словами, Конституційна асамблея повинна була схвалити документ на засіданні 6 грудня, але "у зв'язку з тим, що політична ситуація в країні ускладнилася", засідання довелося перенести. Очікується, що проект концепції буде схвалено на засіданні КА в січні й отримає оцінку Венеціанської комісії в березні.

Як зазначає видання, остаточний проект концепції змін до Конституції, як і в початковій редакції, передбачає, що Президент отримує монополію на призначення суддів, а Верховна Рада - контроль над формуванням Кабінету міністрів.

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Водночас автори концепції відмовилися від ідеї зобов'язати Президента узгоджувати з парламентом призначення й звільнення голів Антимонопольного комітету, Фонду держмайна та Національного банку.

Верховна Рада даватиме згоду лише на призначення голови СБУ, голови Служби зовнішньої розвідки та генерального прокурора (його пропонується призначати на 7 років), при цьому парламент втратить право висловлювати йому недовіру.

Автори проекту концепції також відмовилися від ідеї спростити процедуру імпічменту Президента. Згідно з допрацьованим документом, для того, щоб ініціювати імпічмент, потрібно 226 голосів народних депутатів, як зараз, а не 150, як це пропонувалося в попередньому варіанті концепції.

Висунути звинувачення главі держави зможуть 300 народних депутатів із урахуванням висновку Конституційного суду, при цьому автори документа пропонують виключити положення про необхідність висновку Верховного суду в зв'язку з процедурою імпічменту, "оскільки це суперечить принципу неупередженості суду".

Проект концепції також передбачає суттєве збільшення ролі народовладдя. Розділ діючої Конституції "Вибори. Референдум" пропонується замінити розділом "Народне волевиявлення". Згідно з документом, обмеження на участь у виборах повинні встановлюватися виключно на конституційному рівні, вимоги до реєстрації кандидатів і фінансування виборів повинні носити "розумний характер", виборче законодавство "не може бути змінено за два роки до виборів". "Це повинно стати однією з інституційних гарантій стабільності виборчого законодавства", - йдеться в документі.

Автори також пропонують запровадити інститут народної законодавчої ініціативи та інститут народного вето, що дозволяє проводити референдум для скасування прийнятих парламентом законів. Обов'язковому затвердженню на референдумі підлягають також міжнародні угоди України з питань зміни території або входження України до міждержавних об'єднань із делегуванням суверенних прав. Згідно з концепцією, рішення, прийняте на референдумі, не підлягає додатковому затвердженню в інших органах влади.

Видання нагадує, що Конституційна асамблея займалася підготовкою цілісної концепції змін до Конституції з травня 2012 року. У попередній редакції документ був затверджений ще в червні. Концепція передбачала повну зміну моделі управління державою - віддавала частину президентських повноважень Верховній Раді, зокрема право призначати персональний склад Кабінету міністрів. Президенту тим часом надавався повний контроль над призначенням і звільненням суддів.