Україна назвала політика року (опитування)

30,7% українців назвали лідера БЮТ, прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО політиком 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, представлені сьогодні на прес-конференції у Києві.

На другому місці у цій категорії лідер Партії регіонів, колишній глава уряду Віктор ЯНУКОВИЧ, якого політиком року назвали 14,8% опитаних.

Третім у рейтингу йде Президент України Віктор ЮЩЕНКО – 6,6%, четвертим - голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК – 4%.

Лідера блоку свого імені Володимир ЛИТВИНА політиком року назвали 3,8% респондентів, голову КПУ Петра СИМОНЕНКА – 2,5%, лідера Громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА -2,4%.

12,3% опитаних українців вважають, що жоден з названих не гідний бути обраним політиком року. Не змогли відповісти на запитання 16,8%.

Соцопитування проводилось з 20 по 26 грудня 2007 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Ймовірна похибка вибірки становить 2,3%.