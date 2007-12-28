Симоненко націлився ухвалити бюджет-2008 вже сьогодні

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО прогнозує ухвалення державного бюджету на 2008 рік до кінця сьогоднішнього дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Виходячи із того, що у коаліції є налаштованість, то буде прийнято», - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, фракція КПУ прийняла політичне рішення і готова підтримати ухвалення бюджету за умови, що всі соціальні ініціативи, задекларовані урядом, будуть виконані. Зокрема, наголосив П.СИМОНЕНКО, це стосується підвищення заробітних плат та пенсій, повернення знецінених заощаджень тощо. «Ми також це підтримаємо», - сказав він.

При цьому П.СИМОНЕНКО зазначив, що КПУ наполягає на вилученні з тексту документу другого розділу, яким передбачається внести зміни до 102-х законів. «Це дуже небезпечна річ, бо уряд втручається в законодавче поле», - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому він зазначив, що зміни до законодавства, які пропонуються в проекті держбюджету-2008, можуть бути внесені в період до 31 березня 2008 року, поки уряд внесе зміни до головного фінансового документу країни. «Ми, фракція КПУ, гарантуємо, що візьмемо на себе відповідальність за прийняття цих змін», - додав він.