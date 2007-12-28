Яценюк опинився між п`ятьма вогнями

Бюджетний комітет завершує опрацювання поправок до бюджету, які були внесені за наполяганням депутатів.

Про це повідомив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк.

"Зараз завершується засідання комітету з питань бюджету, він знаходиться на завершальній стадії опрацювання побажань депутатів", - повідомив голова.

Він також повідомив, що кілька хвилин тому отримав лист від прем`єра Юлії Тимошенко, де вона повідомляє, які пропозиції враховані, а які потребують доопрацювання.

"Якщо ви дозволите, я б піднявся до комітету, щоб передати цього листа", - попросив голова ВР.

Депутати слухали його без емоцій.

"Тоді я пішов із вашого дозволу", - запитав Яценюк. Але тут депутати захотіли висловитись з процедури.

"Хочете висловитись з процедури? Нема проблем", - відповів Яценюк.

На зауваження депутатів, що голова порушив регламент почавши засідання на 25 хвилин пізніше, Яценюк нагадав, що регламент порушують і голови фракцій, які не можуть домовитися.

"Ми за дві хвилини боремося чи за ухвалення бюджету?", - запитав голова парламенту.

"Я не між двома, а між п`ятьма вогнями, тому дайте 20-25 хвилин", - попросив ще раз Яценюк і пішов на засідання бюджетного комітету.

Під час короткої дискусії у залі, на зауваження Петра Симоненка, що Кабмін у бюджеті намагається перебрати функції Верховної Ради, Яценюк запевнив: "Ніколи за мого головування не станеться, щоб Кабмін підміняв Верховну Раду".

Українська правда