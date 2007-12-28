Яценюк опинився між п`ятьма вогнями
Спікер випросив ще 20 хвилин
Бюджетний комітет завершує опрацювання поправок до бюджету, які були внесені за наполяганням депутатів.
Про це повідомив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк.
"Зараз завершується засідання комітету з питань бюджету, він знаходиться на завершальній стадії опрацювання побажань депутатів", - повідомив голова.
Він також повідомив, що кілька хвилин тому отримав лист від прем`єра Юлії Тимошенко, де вона повідомляє, які пропозиції враховані, а які потребують доопрацювання.
"Якщо ви дозволите, я б піднявся до комітету, щоб передати цього листа", - попросив голова ВР.
Депутати слухали його без емоцій.
"Тоді я пішов із вашого дозволу", - запитав Яценюк. Але тут депутати захотіли висловитись з процедури.
"Хочете висловитись з процедури? Нема проблем", - відповів Яценюк.
На зауваження депутатів, що голова порушив регламент почавши засідання на 25 хвилин пізніше, Яценюк нагадав, що регламент порушують і голови фракцій, які не можуть домовитися.
"Ми за дві хвилини боремося чи за ухвалення бюджету?", - запитав голова парламенту.
"Я не між двома, а між п`ятьма вогнями, тому дайте 20-25 хвилин", - попросив ще раз Яценюк і пішов на засідання бюджетного комітету.
Під час короткої дискусії у залі, на зауваження Петра Симоненка, що Кабмін у бюджеті намагається перебрати функції Верховної Ради, Яценюк запевнив: "Ніколи за мого головування не станеться, щоб Кабмін підміняв Верховну Раду".