Єхануров взяв на себе зобов’язання на 13 мільярдів

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ обіцяє у 2008 році вирішити три найгостріші питання свого відомства – забезпечити оборонний бюджет на рівні щонайменше 13 мільярдів гривень, підвищити заробітну платню і суттєво покращити ситуацію з будівництвом житла для військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це очільник відомства заявив, вітаючи військовослужбовців і працівників Збройних Сил України центрального апарату Міністерства і Генерального штабу ЗСУ із наступаючими святами.

“Беру на себе зобов’язання забезпечити бюджет на рівні мінімум 13 мільярдів гривень, підняти зарплату військовослужбовцям та забезпечити збільшення будівництва житла”, – цитує главу оборонного відомства Управління прес-служби.

Ю.ЄХАНУРОВ також додав, що міністр фінансів пообіцяв уже з другої половини лютого суттєво збільшити оборонний бюджет країни.