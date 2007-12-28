Луценко повернув дніпропетровській міліції старого начальника

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО представив керівному складу міліції Дніпропетровської області нового начальника обласного управління внутрішніх справ генерал-лейтенанта міліції Олександр БОБИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що на відміну від нового начальника управління МВС у Криму, якого міністр представляв в АРК сьогодні вранці, він вручає О.БОБИЛЬОВУ «квиток не на війну, а на конструктивну роботу».

Керівник МВС рекомендував новому начальнику дніпропетровської міліції мінімізувати кадрові перестановки в обласному управлінні та міських і районних управліннях внутрішніх справ.

Ю.ЛУЦЕНКО подякував екс-начальнику УМВС у Дніпропетровській області полковнику Івану СТУПАКУ за високоефективну та повноцінну роботу і вручив йому почесну відзнаку МВС.

Довідка УНІАН. 44-річний генерал-лейтенант О.БОБИЛЬОВ обіймав посаду начальника УМВС у Дніпропетровській області з грудня 2005 року по січень 2007 року.

Свій шлях в органах внутрішніх справ він розпочав в 1985 році міліціонером конвойного відділення при ізоляторі тимчасового утримання УВС м. Дніпропетровська. З 1986 по 1989 роки навчався у Волгоградській спецшколі підготовки начальницького складу МВС, в 1993-1998-му - Донецькому інституті внутрішніх справ МВС України.

Працював інспектором спецкомендатури відділу внутрішніх справ Баглійського району, дільничним інспектором, оперуповноваженим карного розшуку УВС м. Дніпродзержинська, начальником карного розшуку Юр’ївського райвідділу міліції , заступником начальника карного розшуку в Дніпропетровській області, начальником Кіровського РВ м. Дніпропетровська, начальником Дніпродзержинського міського управління. В 2002 - заступник начальника Управління МВС України в Дніпропетровській області, в 2003-му перший заступник начальника Управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами МВС України (на цій посаді йому присвоєно звання генерал-майора міліції). У 2005-2007 році О.Бобильов - начальник УМВС у Луганській області.

О.БОБИЛЬОВ балотувався у народні депутати України за списком блоку “Наша Україна – Народна самооборона” (№81).