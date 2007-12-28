Тимошенко: БЮТ може підтримати кандидата КПУ на посаду першого віце-спікера

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що БЮТ може підтримати кандидатуру фракції комуністів на посаду першого заступника голови Верховної Ради України за їхню сьогоднішню підтримку державного бюджету на 2008 рік.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ми обговоримо таку можливість. Але поки така пропозиція не виникала».

Прем`єр-міністр підкреслила, що в ході доопрацювання державного бюджету були враховані всі пропозиції всіх фракцій – Партії регіонів, Блоку Литвина і комуністів. «Мені дуже шкода, що сьогодні знову в залі відбувалося політиканство, що через свої політичні інтриги сьогодні частина залу не проголосувала за бюджет, в якому узгоджена з усіма фракціями кожна літера», - повідомила голова уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що фракції Партії регіонів і Блоку Литвина не підтримали закон про держбюджет.

«Комуністи – єдині, хто дотрималися свого слова й дійсно проголосували, а інші фракції – Партія регіонів і Блок Литвина, не зважаючи на те, що всі їхні зауваження були враховані, в останню хвилину дали команду фракціям не голосувати. Прикро, що так відбувається в політиці. Але всупереч усьому, Україна одержала бюджет», - підкреслила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, Верховна Рада України прийняла закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів». “За” проголосували 235 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції БЮТ проголосували 156 депутатів, із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 71, з фракції КПУ – 8.

Не голосували в повному складі фракції Партії регіонів і Блоку Литвина.