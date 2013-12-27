У "Майдану" змінилось керівництво

До складу президії увійшов депутати "Свободи" Андрій Іллєнко, "Батьківщини" Сергій Соболєв, "Удару" Валерій Пацкан, активістка Майдану, співачка Руслана Лижичко та Єлизавета Щепетильникова, яка представлятиме студентство, пише Українська правда.

Про це у четвер повідомив член Ради Майдану Ігор Жданов.

Він зазначив, що ще два члени президії Ради ВО "Майдан" будуть затверджені на наступному засіданні.

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Крім того, Жданов повідомив, що до членів Ради Майдану прийнято музиканта Фому з гурту "Мандри" та голову Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.

За словами Жданова, координатором президії ВО "Майдан" на місяць (планується щомісячна ротація) обрано Руслану Лижичко.

"Вона подаватиме всі документи на реєстрацію організації і саме її підпис буде стояти під історичними документами про створення Ради Майдану", - зазначив Жданов.

Окрім того, для нормалізації роботи Ради Майдану створено вісім комісій, які будуть функціонувати у складі Ради: програмна комісія; зовнішньополітична та комісія з питань євроінтеграції; мистецька; з питань молоді та студентів; інформаційна; мобілізаційна та по роботі з регіонами; з питань співпраці з громадськими організаціями та профспілками; комісія з питань провозахисту.

Також, за словами Жданова, на засіданні Ради Майдану було обговорено питання підготовки до Народного Віче, яке відбудеться у неділю, 29 грудня, о 12:00.