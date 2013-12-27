2,5% українців не знають про те, що в країні відбуваються масові акції

Більшість українців сприймають нинішню політичну ситуацію в Україні як напружену (62%) та критичну вибухову (30%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, представлені на прес-конференції.

Вважають ймовірним, що в їхніх містах та селах вибухнуть масові акції протесту, 32% респондентів, а 27% готові особисто взяти участь у цих акціях. Лише 2,5% населення не знають про те, що в Україні відбуваються акції протесту.

У цих акціях особисто взяли участь 12% населення України, підтримали ці акції 50%, не підтримали - 42%, а 7% не визначилися.

Вимоги протестувальників підтримують 45%, не підтримують - 36% опитаних.

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Найбільш підтримуваними населенням вимогами є: загальне підвищення рівня життя людей, порушення кримінальних справ на всіх, хто був задіяний у корупції, звільнення заарештованих учасників Майдану, припинення репресій, застосування персональних санкцій (заборона в'їзду та арешт банківських рахунків) з боку ЄС для представників української влади відповідальних за побиття мирних громадян під час акцій протесту.

Крім того, абсолютна більшість населення (72%) вважає, що потрібні переговори влади та опозиції, необхідність таких переговорів заперечує лише 14% опитаних.

Нічого не чули про “антимайдани” лише 5% респондентів.

Вимоги учасників акцій на підтримку дій уряду та Президента підтримує 27,5% опитаних, а більшість - 57% - не підтримує. Більшість населення (76%) не підтримує застосування сили для розгону Євромайдану. 75% не підтримують запровадження надзвичайного стану на території Києва, 85% не підтримують запровадження надзвичайного стану на території всієї України. 69% не підтримують покарання організаторів і найбільш активних учасників Євромайдану. 70% не підтримують силове звільнення будівель, які займають учасники протесту.

51% респондентів вважають, що влада вдається до політичних репресій. Не згодні з цим 28%. Крім того, половина опитаних (50%) вважає, що кримінальні справи використовуються владою для боротьби з політичними опонентами, а на думку 23%, саме учасники акцій протесту порушували закон, а представники влади не порушували.

Опитування проводилося з 20 по 24 грудня. Всього опитано 2 тис. 10 респондентів. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.