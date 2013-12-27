48% українців проголосували б за вступ України до ЄС (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, представлені на прес-конференції.

Проти вступу до ЄС проголосували б 36%, 7% не визначилися, а 9% не брали б участі у референдумі.

Водночас референдум щодо вступу України до Митного союзу був би програний. Більшість населення (45%) проголосувала би проти вступу до Митного союзу. За вступ проголосували б 35%, 9% респондентів не визначилися, а 10% не брали б участі в референдумі.

При альтернативній постановці питання 47% віддають перевагу вступу до Євросоюзу, 36% - до Митного союзу, а 18% ще не визначились.

Крім того, за останні півроку істотно зросла кількість громадян України, що відчувають себе європейцями - з 35% до 44%.

Також результати опитування засвідчили, що населення переважно позитивно (47%) поставилося до домовленостей України і Росії щодо зниження ціни на газ та надання кредиту Україні у 15 млрд доларів. Негативне ставлення висловили 28%, для 9% ця угода байдужа, а ще 16% свого ставлення не визначили.

Головну причину таких дій Росії населення вбачає у тому, що Росія отримала від Президента України Віктора Януковича обіцянку підписати в майбутньому договір про вступ до Митного союзу.

Опитування проводилося з 20 по 24 грудня цього року. Всього опитано 2 тис. 10 респондентів. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.