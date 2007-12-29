МЗС готує візит Тимошенко до Москви

Міністерство іноземних справи України здійснює роботу з організації візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви.

Про це УНІАН в ексклюзивному коментарі повідомив міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО.

«Ми зараз опрацьовуємо всі можливі контакти на вищому рівні, і поки що цей процес не остаточний», - сказав він, коментуючи вірогідність візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви у середині січня 2008 року.

Міністр уточнив, що зараз міністерство розробляє графік закордонних візитів вищих посадовців країни.

«Зокрема й прем`єр-міністра до Росії, але коли він відбудеться, це питання поки що відкрите», - зазначив В.ОГРИЗКО.