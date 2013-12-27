ЗМІ: Суд арештував третього підозрюваного у справі Чорновол

Таке рішення ухвалив Печерський суд, повідомив кореспондент Громадського ТВ "Українській правді".

Котенко затриманий до 23 лютого.

Перед цим під час судового засідання стало відомо, що його давокати відмовились вести його справу.

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"Вони написали відвід. Два дні зі мною були, а тільки що написали відвід. Кинули мене. Їх залякали, погрожували їх родині", - сказав Котенко.

Після цього було оголошено технічно перерву, а після цього інтереси Котенка представляв державний адвокат.

Перед цим суд прийняв аналогічні рішення щодо інших підозрюваних – Олександра Котенка та Олександра Храмцова.