Опозиція знову закликає людей вийти на Народне віче

Лідери опозиційних фракцій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок закликають українців прийти на Народне віче о 12.00 в неділю, 29 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Віче традиційно відбудеться на Майдані Незалежності в Києві і цієї неділі пройде під гаслом ”Солідарність проти терору”.

”Ми закликаємо всіх, кому небайдужа доля нашої країни, залишити всі свої справи та вийти на Майдан Незалежності у неділю о 12.00. Народ вільної країни не може миритися зі звірячою поведінкою банди при владі, яка по всій країні по одному відловлює активістів Майдану, псує їх автомобілі, залякує, б’є”, - йдеться в заяві трьох лідерів.

”Жахливий випадок Тетяни Чорновол не залишає сумнівів: цю владу треба негайно зупиняти. Українці, виходьмо разом на Майдан, щоб продемонструвати нашу солідарність у боротьбі з терором, який розгорнуто проти активістів”, - закликали опозиціонери.