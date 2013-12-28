Договір оренди Будинку профспілок з учасниками Євромайдану не буде продовжено

Про це заявив голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради, голова ФПУ Юрій Кулик сьогодні на прес-конференції, повідомили УНІАН в Інформаційно-аналітичному центрі ФПУ.

Зокрема, зазначив він, раніше рішеннями Президії ФПУ членам профспілок - учасникам мирної акції Євромайдан у період з 2 по 25 грудня було надано необхідну підтримку для розміщення, обігріву, харчування та надання медичної допомоги.

Водночас 25 грудня, підкреслив Кулик, Президія ФПУ більшістю голосів ухвалила рішення не продовжувати термін дії договорів про оренду учасниками Євромайдану окремих приміщень Будинку спілок та організацію їх харчування у Комбінаті харчування.

В.о. першого заступника голови ФПУ Григорій Осовий додав, що рішення ФПУ надати необхідну підтримку для розміщення, обігріву, харчування та надання медичної допомоги учасникам мирної акції Євромайдан було прийнято тому, що серед людей, які вийшли висловити свою думку щодо подій в країні – були члени профспілок.

Однак, заявив він, Будинок спілок майже місяць використовується у якості готелю та лікувального закладу – не за призначенням, а господарюючі суб’єкти ФПУ отримують значні збитки.

Все це, підкреслив він, змушує ФПУ, як господаря Будинку профспілок, не продовжувати угоду про оренду його окремих приміщень учасниками акції Євромайдан.

Як повідомлялося, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти рішення влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

1 грудня в Києві активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі КМДА, де перебувають досі. Там розгорнуті штаби мітингувальників.

У Федерації профспілок України заявляли, що добровільно надали частину своїх приміщень мітингувальникам.

25 грудня завершилася дія угоди про оренду Будинку профспілок.

Водночас опозиція хоче продовжити оренду Будинку профспілок ще на три місяці.