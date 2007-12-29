Уряд Тимошенко повернув борги шахтарям

Уряд погасив заборгованість перед шахтарями з виплати зарплати у розмірі 500 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Повернути таку заборгованість за 10 днів (діяльності нового уряду – УНІАН) було надзвичайно складно, але ми з цим впорались, погасили всю заборгованість і встигли це зробити до Нового року», - сказала вона.