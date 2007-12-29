Уряд Тимошенко повернув борги шахтарям
13:14, 29 грудня 2007Політика
1172 0
Прем`єр каже, було надзвичайно складно
Уряд погасив заборгованість перед шахтарями з виплати зарплати у розмірі 500 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.
«Повернути таку заборгованість за 10 днів (діяльності нового уряду – УНІАН) було надзвичайно складно, але ми з цим впорались, погасили всю заборгованість і встигли це зробити до Нового року», - сказала вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter