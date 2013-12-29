Журналісти дізналися ім'я п'ятого нападника на Тетяну Чорновол

За інформацією "Української правди", у Печерському суді, який до цього обрав запобіжний захід іншим чотирьом підозрюваним, у суботу було лише одне засідання і стосувалося воно Залюбовського.

На тему: Суд заарештував п’ятого підозрюваного у побитті журналістки Чорновол

Крім того, МВС у суботу повідомляло про обрання запобіжного заходу п’ятому підозрюваному близько 14 години у суботу. Судове засідання було призначено на 12:25.

За інформацією "Української правди", Роман Залюбовський мешкає у Дніпродзержинську і народився і 1979 році, як про це повідомляло МВС.

За версією МВС, саме п’ятий підозрюваний приїхав у Київ, щоб купити Porsche Cayenne, на якому і здійснювали напад на Тетяну.

Інший підозрюваний Сергій Котенко, який і розповів про обставини переслідування та нападу на Тетяну, у своїх свідченнях назвав два імені: Роман та Андрій.

Як відомо, у п’ятницю ввечері стало відомо, що було затримано п’ятого підозрюваного. Ім'я та прізвище не повідомлялося.

Журналістку і активістку Тетяну Чорновол було побито у ніч на 25 грудня. Міліція почала кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство),

Пізніше провадження додатково кваліфікували за ч. 2 статті 121 КК України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

27 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою чотирьом підозрюваним у справі про побиття Чорновол.