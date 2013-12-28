Суд заарештував п’ятого підозрюваного у побитті журналістки Чорновол

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як повідомляв УНІАН, чотирьом підозрюваним у причетності до побиття Чорновол 27 грудня Печерським судом Києва обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці.

П’ятий фігурант був затриманий 27 грудня і допитаний. Ним виявився 34-річний житель міста Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, який працював в охоронній структурі. За його словами, він приїхав до Києва купувати автомобіль «Порш Кайен».

В міліції поінформували, що зі свідчень фігуранта випливає, що він особисто брав участь у побитті потерпілої.

Слідством заплановане проведення одночасних допитів підозрюваних для того, аби встановити повну картину того, що сталося.