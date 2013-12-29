У УПЦ КП назвали звернення російської церкви щодо України «словесами лукавства»

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), коментуючи звернення Синоду Російської православної церкви щодо останніх політичних подій в Україні, архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря), зокрема, прирівняв цей документ із радянськими закликами за мир та назвав його словесами лукавства.

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«Словеса лукавства: стало вже традиційним для МП прирівнювання догматичної єдності Церкви і єдності РПЦ, як структури. А також спроба представити Росію мало не як оплот традиційної сім`ї і моральності», - пише архиєпископ на своїй Фейсбук-сторінці.

«Нагадує радянські заклики до боротьби за мир. Мир - це добре. Але як вірити тим, хто закликаючи до миру, вводить війська в Афганістан?», - запитує о. Євстратій.

Синод Російської православної церкви, як відомо, 26 грудня оприлюднив звернення щодо останніх політичних подій в Україні. У ньому священнослужителі заявили, що прагнення розділити РПЦ через політичні протиріччя є гріхом.

”Привівши колись єдиний народ до Дніпровської купелі, сам Господь вказав нашим благочестивим предкам шлях духовної єдності, який перевищує людські протиріччя. Тому ми хотіли б нагадати, що прагнення розколоти Церкву з політичних причин є тяжкий гріх”, - йдеться у зверненні Синоду РПЦ.