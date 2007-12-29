Ющенко і Путін можуть зустрітися на початку року
Питання назріло
Зустріч президентів України і Росії Віктора ЮЩЕНКА і Володимира ПУТІНА може відбутися в січні-лютому 2008 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО сьогодні журналістам у КМУ.
«Зараз після проведення останніх засідань робочих органів ми будемо готові, аби вийти на підсумкове друге засідання міждержавної комісії», - сказав В.ОГРИЗКО.
Міністр вважає за необхідне найближчим часом затвердити план роботи комісії на 2008-2009 роки.
«Пропозиції є, питання назріло, і ми повинні розставити всі крапки над «і», - додав він.
В.ОГРИЗКО наголосив, що основними принципами взаємовідносин між Україною і Росією є розбудова добросусідських, партнерських і взаємовигідних контактів.
«Лінія Президента в цьому залишається незмінною, і це є основними принципами», - відзначив міністр.