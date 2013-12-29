У Росії під час вибуху на вокзалі у Волгограді загинули 18 людей, більш як 40 поранено

Про це повідомив РИА Новости представник уряду Волгоградської області.

«За оперативною інформацією - 18 загиблих, більш як 40 постраждалих”, - сказав представник уряду регіону. Він додав, що поранених наразі відвозять до лікарень регіону.

Разом з тим, як повідомив офіційний представник Мінохоронздоров`я РФ Олег Салагай в ефірі телеканалу, кількість постраждалих становить, за попередніми даними, близько 50 людей.