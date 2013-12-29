У Росії під час вибуху на вокзалі у Волгограді загинули 18 людей, більш як 40 поранено
13:06, 29 грудня 2013Політика
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18 людей загинули під час вибуху на залізничному вокзалі у Волгограді (Росія) в неділю, ще більш як 40 постраждали.
Про це повідомив РИА Новости представник уряду Волгоградської області.
«За оперативною інформацією - 18 загиблих, більш як 40 постраждалих”, - сказав представник уряду регіону. Він додав, що поранених наразі відвозять до лікарень регіону.
Разом з тим, як повідомив офіційний представник Мінохоронздоров`я РФ Олег Салагай в ефірі телеканалу, кількість постраждалих становить, за попередніми даними, близько 50 людей.
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