Тимошенко подякувала Пинзенику

Уряд на сьогоднішньому засіданні розгляне першочергові заходи із стабілізації ситуації в економіці і здійснить ряд кадрових призначень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

Водночас, вона не уточнила, про які призначення йдеться.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Міністерству фінансів України і міністру фінансів Віктору ПИНЗЕНИКУ за результативну підготовку Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік».

«За 10 днів підготовлено гідний бюджет, узгоджений з усіма міністерствами і депутатськими фракціями. Всі міністерства, попори нові кадрові призначення, змогли підготувати пропозиції. І це, безперечно, прекрасне завершення року. Ми повинні розуміти, що головне навантаження з погодження бюджету лягло на плечі міністра фінансів і його команди», - додала вона.

Глава уряду уточнила, що в бюджеті на 2008 рік посилено інвестиційну складову, а також збільшено фінансування на розвиток культури і науки. «Звичайно весь уряд звітує за 100 днів своєї діяльності, а ми можемо відзвітувати вже за перші 10 днів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.