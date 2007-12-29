Павленко повертає свою команду

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО замінив керівний склад Мінсімі’ї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО повідомив сьогодні в Кабміні.

«На сьогоднішній момент було сім заступників міністра, зараз залишиться лише чотири – один перший і три – за напрямами, як було це в 2005-2006 році», - сказав він.

Міністр повідомив, що сьогодні планує завершити кадрову заміну своїх заступників.

«Коли я йшов у відставку, вся команда пішла у відставку разом зі мною, сьогодні вони повертаються на свої місця», - пояснив Ю.ПАВЛЕНКО.

При цьому він уточнив, що під час кадрових рішень «знайшов взаєморозуміння після звільнень заступників міністрів і їх переходу на іншу роботу».

«Жодної недоброї дії або злого розставання у нас не відбувається. Ми з кожним з них знайшли компромісне рішення в цьому питанні», - наголосив міністр.