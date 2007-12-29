Луценко назвав свою максимальну амбіцію

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО закликає своїх підлеглих “не обслуговувати” політичні структури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед особовим складом Київської міліції, де він представив нового начальника Головного управління МВС України Віталія ЯРЕМУ.

«Я закликаю не обслуговувати жодну з політичних структур, в тому числі провладну. Ви служите закону», - сказав він.

Торкаючись теми кадрового питання, зокрема в київській міліції, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що всі кадрові рішення мають бути завершені до 15 січня, «ніяких розправ прошу не допускати».

При цьому він додав, що всі кадрові зміни мають відбуватися тільки для покращення роботи міліції.

Говорячи про сотню рапортів, які вже написали окремі співробітники міліції у зв’язку із зменшенням в наступному році фінансування, міністр наголосив, що минулим складом КМУ було скасовано президентську надбавку, але фінансування для цього є, і ця надбавка залишиться або у вигляді премії, або буде віднесена до ставки.

Він також наголосив, що третина керівників обласних управлінь залишається на своїх місцях.

Відповідаючи на запитання журналістів, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що він прийматиме будь-яку об’єктивну критику з боку опозиційного Кабміну, якщо будуть наведені конкретні та обґрунтовані факти недбалості міліції.

«Я впевнений, що ми працюватимемо ефективніше і довше, ніж минулого разу», - сказав він, додавши при цьому, що на сьогоднішній день «максимальною амбіцією ЛУЦЕНКА є працювати на підвищення ефективності міліції».

У свою чергу В.ЯРЕМА, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що він особисто гарантує, що діяльність київської міліції буде в межах закону, незалежно, чи будуть в столиці дострокові вибори мера, чи ні.

Також він пообіцяв, що вже найближчим часом громадськість почує про кримінальні справи, які будуть порушені за незаконну діяльність столичних чиновників.

В контексті сказаного В.ЯРЕМА нагадав, що він, працюючи депутатом Київради, неодноразово вносив подання до органів прокуратури щодо порушень з боку чиновників. Однак переважна більшість з них залишилась поза увагою, а тому він має намір найближчими днями зустрітись з прокурором м. Києва, щоб визначити спільні напрямки співпраці.

Відповідаючи на одне з запитань, що стосувалося його повернення на посаду керівника Главку, В.ЯРЕМА сказав: «Я не знаю, скільки прийдеться тут пропрацювати, але знаю, що мене чекає дуже відповідальна робота. Ми повинні в максимально стислі терміни показати ефективність роботи».